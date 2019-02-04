Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полиция прокомментировала видео о "стреляющем районе" Караганды

Пьяный пешеход устроил скандал с водителем посреди улицы.

Фото : pixabay.com4 февраля 2019, 19:33

Полиция Карагандинской области прокомментировала видеоролик о "стреляющем районе 45-го квартала Караганды", передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП области, была установлена личность водителя, им оказался 28-летний житель города. В ходе предварительного допроса установлено, что 4 февраля этот мужчина выезжал на своей автомашине на проспект Бухар Жырау, где неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, переходя регулируемую пешеходную дорогу на разрешающий сигнал светофора, стал возмущаться с претензией, что поворачивать направо запрещено.

Далее неизвестный, вытащив силой водителя из машины, начал словесную перепалку. В ходе конфликта водитель с целью самообороны вытащил из автомобиля устройство аэрозольной модели "Премьер-4", но не применил.

Во время конфликта в салоне автомашины находились жена и трое несовершеннолетних детей водителя.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК (Хулиганство).

В настоящий момент устанавливается личность пешехода.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты