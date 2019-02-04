Ильин сделал заявление в связи с надвигающимися холодами

Замглавы МВД РК рассказал о мерах предосторожности.

В связи с надвигающимися холодами Юрий Ильин сделал заявление на информационной площадке СЦК, передает Zakon.kz.

"Будут предприняты меры по закрытию движения для грузовых автомобилей и автобусов, перевозящих население по межобластным, республиканским дорогам", - предупредил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

Он обратил внимание граждан на то, что сейчас подразделение "Казгидромет" довело через СМИ до населения сообщение о штормовом предупреждении.

"И мы еще раз предупреждаем, что приближается холодный циклон, который, соответственно, спровоцирует резкое понижение температур, снежные заносы, метель", - добавил Юрий Ильин.

Он заострил внимание на том, что в холодный период нельзя оставлять без контроля приборы обогрева, печи, обогреватели.

Юрий Ильин особенно подчеркнул, что сейчас период начинается каникулярный у детей младших классов и, чтобы избежать трагических последствий, родители не оставляли детей без присмотра.

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