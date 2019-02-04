Первое заседание рабочей группы по Каспию намечено на февраль

Изначально встречу планировалось провести в ноябре 2018 года

Первое заседание рабочей группы по реализации положений Конвенции по правовому статусу Каспийского моря планируется провести в феврале в Баку. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Первое заседание рабочей группы по Каспию планируется провести в феврале. Сейчас согласовывается конкретная дата заседания", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее заседание планировалось провести в ноябре 2018 года. Однако оно было отложено, как сообщили в МИД Азербайджана, "для сформирования общих подходов".

После принятия по итогам состоявшегося 12 августа 2018 года в Актау пятого саммита каспийских государств Конвенции по правовому статусу Каспия была достигнута договоренность о проведении осенью того же года в Азербайджане первого заседания специальной рабочей группы высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел прикаспийских государств, которая призвана заниматься реализацией положений документа. По данным МИД Азербайджана, в настоящее время основная задача, поставленная перед данной группой, заключается в выработке соглашения о методике установления прямых исходных линий на море в целях определения территориальных вод прибрежных стран.

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