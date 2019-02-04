Сильный снегопад в Алматы прогнозируют синоптики
Объявлено штормовое предупреждение.
В Алматы 6 февраля ожидается сильный снегопад, с последующим понижением температуры воздуха до - 15-20°мороза, передает Zakon.kz.
Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения рекомендует:
- Не оставляйте дома детей без присмотра взрослых;
- Не доверяйте детям топку печей и присмотр за ними;
- Не перекаливайте печь;
- Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
- Не сушите над плитой печи одежду и дрова;
- Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели, не перегружайте электросети.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно звоните по телефону 101 или 112.
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