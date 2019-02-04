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Сильный снегопад в Алматы прогнозируют синоптики

Объявлено штормовое предупреждение.

Фото : pixabay.com4 февраля 2019, 20:05

В Алматы 6 февраля ожидается сильный снегопад, с последующим понижением температуры воздуха до - 15-20°мороза, передает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения рекомендует:

- Не оставляйте дома детей без присмотра взрослых;

- Не доверяйте детям топку печей и присмотр за ними;

- Не перекаливайте печь;

- Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;

- Не сушите над плитой печи одежду и дрова;

- Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели, не перегружайте электросети.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно звоните по телефону 101 или 112.


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