Похороны пяти сгоревших сестер в Астане пройдут 5 февраля

Акимат Астаны распространил сообщение о поминальном обеде в память погибших детей.

Похороны пяти детей, заживо сгоревших в жилом массиве "Коктал-1", в Астане пройдут пятого февраля. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в пресс-службе столичного акимата.

"Уважаемые жители, поминальный обед и прощание с детьми, погибших при пожаре, состоится во вторник, пятого февраля в полдень в ресторане "Коктал" по адресу проспект Тлендиева 29/1", – сообщили в акимате.

Трагедия, в которой погибли сразу пять девочек 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения, произошла четвертого февраля в жилом массиве "Коктал-1", где на территории частного дома сгорела времянка.

По факту пожара проводится досудебное расследование по части 3 статьи 202 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

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