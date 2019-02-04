В аэропорту Мюнхена отменили 140 рейсов из-за непогоды

В воскресенье в аэропорту из-за непогоды отменили 350 рейсов.

В аэропорту Мюнхена в понедельник из-за обрушившегося на Баварию снегопада отменили 140 рейсов, передает РИА Новости со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

По данным BR, расчисткой взлетно-посадочных полос занимается зимняя техническая служба аэропорта. Хотя взлетные полосы за ночь в значительной степени удалось расчистить, отмены рейсов в понедельник избежать не удалось. В воскресенье в аэропорту из-за непогоды отменили 350 рейсов.

Согласно немецкой метеослужбе, в Альпах местами выпало до 30 новых сантиметров снега. Многочисленные школы, прежде всего в округах Нижняя Бавария и Верхний Пфальц, в понедельник отменили занятия.

В ряде регионов баварских Альп объявлен четвертый из пяти уровень опасности схода лавин. На некоторых железнодорожных линиях нарушено движение региональных поездов.

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