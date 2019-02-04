В Астане автобус вылетел на тротуар и сбил столб

Один из водителей автобуса отстранен от работы и направлен на переобучение.

ДТП произошло 3 февраля в Астане, на пересечении улиц Женис и Есенберлина. Участниками аварии стали два автобуса, передает Sputnik Казахстан.

Видео ДТП появилось в соцсетях. Подробнее о крупной аварии сообщили в пресс-службе компании "Астана LRT".

Водитель маршрута №9, совершая левый поворот, допустил столкновение с боковой частью автобуса №40, который двигался прямо по полосе, не меняя траекторию движения. Уходя от удара, водитель автобуса №40 выехал на тротуар, где сбил столб освещения с камерами наблюдения.

В результате ДТП автобус 40 маршрута повредил передний бампер, лобовое и боковое стекла, обшивку по всему корпусу. У автобуса маршрута №9 были повреждены лобовое стекло, передний бампер с левой стороны.

Сообщается, что по данному ДТП управлением административной полиции составлен административный протокол в отношении водителя автобуса №9.

Стаж водителя этого автобуса составляет шесть лет, ранее участником ДТП не был. Тем не менее, он будет отстранен от работы и направлен на переобучение в Центр квалификации специалистов транспорта.

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