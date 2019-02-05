В Атырау 13 человек заболели гриппом H3N2

Это обычный грипп, не свиной, о котором сейчас много говорят.

Фото : pixabay.com

В Атырау у 13 человек диагностирован грипп H3N2, передает МИА "Казинформ". "В Атырау лабораторно подтвержден вирус гриппа H3N2 у 13 человек. Это обычный грипп, не свиной, о котором сейчас много говорят. Если же вообще говорить о гриппе, то в прошлом году в области увеличилось число получивших вакцину. Бесплатно, за счет местного бюджета, было привито 62618 человек. Это медработники, часто болеющие дети, беременные, постояльцы Дома престарелых, Дома малютки, лица, состоящие на диспансерном учете, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями верхних дыхательных путей. Также за счет средств работодателей было привито 9000 человек", - сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Темирбек Мусагалиев. За свой счет обезопасить себя от заболевания изъявили желание 1900 жителей области.

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