Эксцентричная алматинская пара держит в страхе всех соседей

Пенсионеры бегают голыми и выливает в окно испражнения.

Жителей одного из алматинских дворов уже несколько лет держат в страхе пенсионерка и ее сожитель. Люди рассказывают, что стараются реже выходить на улицу с детьми. Или же обходят своих соседей стороной. Всему виной их неадекватное поведение. Пожилая пара кидается на прохожих, обливает их кипятком и забрасывает отходами. Но больше всего алматинцев возмущает, что их соседи бегают по двору голыми, и даже мороз им не помеха. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Такие стычки в одном из алматинских дворов уже стали привычным делом. Люди рассказывают, что практически ежедневно ведут борьбу со своими буйными соседями. Они, по словам жильцов, не дают покоя ни днем, ни ночью. Последней каплей стало, когда один из пенсионеров набросился на женщину и избил ее.

Светлана Босенко:

- На меня напали эти люди! Я гуляла с собакой за домом, стою и слышу какой-то непонятный рев, и выскакивают двое. Мужчина в спортивном костюме среди мороза и женщина, она одета была. Взгляд был безумный! Он начинает кидаться на меня, он меня пнул. Я закричала, и выскочили соседи с первого этажа. И начали за меня заступаться.

После инцидента жители вызвали полицию. Но те оказались бессильны. Попасть в квартиру правоохранители тоже не смогли. Лишь пообещали разобраться. Местные после случившегося стараются обходить соседей стороной, как и окна их квартиры. Говорят, оттуда выбрасывают на улицу практически все.

Фарида Сулейманова:

- Они кидают мусор, какашки, все, что есть, выкидывают. Помыли посуду и вылили. Нельзя тут и машину парковать, потому что все льют сверху, и даже мочу. А с детьми тут летом мы не можем играть. Летом она, к примеру, выходит, с окна крутит у виска и груди свои выставляет, а наши дети вынуждены все это видеть, все прекрасно видят. И спрашивают: "Мама, а что она делает?" Сейчас у них идет обострение, и он раздетый по площадке бегает. Орет и воет.

Первое время решить проблему жильцы пытались самостоятельно. Связаться с родными пенсионерки и ее сожителя хотели и в КСК. Ничего не получилось. Люди рассказывают, что в таких невыносимых условиях и страхе живут уже почти пять лет, и при виде несносной парочки буквально разбегаются по сторонам.

Шакен Шалдамбаев, сотрудник КСК "Ардагер":

- Я знаю, что они докучают жителям, кидают из окна разный мусор. Я тоже не раз видел это. Но мы ничего не может сделать. Попасть к ним в квартиру мы не можем. Родных их тоже не знаем. Они по счетам всем вовремя платят. Только вот так пугают жильцов дома.

Сейчас жители нескольких домов написали коллективное заявление в полицию. Они надеются, что, возможно, так им удастся привести в чувство буйных соседей и найти их родных. Пока же многие ради собственной безопасности отказались от прогулок с детьми во дворе.

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