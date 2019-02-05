Женщина осталась без жилья после общения с колдунами

Поняв, что столкнулась с мошенниками, женщина подала в суд, однако ее требование аннулировать сделку удовлетворено не было.

Жительница Перми лишилась прав на свою квартиру, подписав вместо договора займа под залог жилья договор купли-продажи недвижимости. Женщина собиралась одолжить деньги, чтобы расплатиться за магические услуги, сообщает Lenta.ru.

"Не пускают нас в квартиру, поменяли замок, не дают нам ключи", - приводит телеканал "Рифей-Пермь". слова пострадавшей, пенсионерки Татьяны Ушаковой.

Ушакова была сильно озабочена состоянием своего здоровья, и, чтобы избавиться от суеверного страха за свою жизнь, обратилась к колдунам, которых нашла по объявлению. Те обещали не только вылечить женщину, но и поправить ее материальное положение.

Оказывать магическое воздействие авторы объявления собирались дистанционно - по телефону. Свои услуги они оценили в два миллиона рублей.

По словам женщины, представившийся колдуном мужчина рассказал ей, что живет в Москве и вместе со своим коллегой они сотрудничают "с таким видным ученым Виноградовым" (Михаил Виноградов, эксперт шоу "Битва экстрасенсов").

Чтобы найти требуемую сумму, Ушакова обратилась в одну из микрофинансовых организаций, рассчитывая получить займ под залог своей двухкомнатной квартиры. Но на подписание ей дали другой договор - купли-продажи жилья, причем по сильно заниженной стоимости. Сделку зарегистрировали, после чего квартира была сразу переоформлена на других лиц.

Поняв, что столкнулась с мошенниками, женщина подала в суд, однако ее требование аннулировать сделку удовлетворено не было.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!