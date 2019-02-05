Плесневые грибы нашли санврачи в стоматологиях Алматы

На осложнения после посещения стоматологов в прошлом году пожаловались 12 алматинцев.

Плесневые грибы нашли санитарные врачи в некоторых стоматологиях Алматы. Специалисты вышли на внеплановую проверку после неоднократных жалоб горожан на антисанитарные условия и плохое лечение. Из 23 проверенных медорганизаций в 20 выявлены нарушения: кроме грибов в воздухе, пациентов лечили врачи без допуска на работу, а медсестры не были обследованы на гепатит, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Габит Магзумов лечение зубов в частной стоматологии запомнит надолго. Специалисты пообещали ему избавление от зубной боли по низкой цене. Но после вмешательства стоматолога зубы у алматинца и вовсе выпали.

- Стоматология находилась на пересечении улиц Жадосова и Алтынсарина. Стоматолог мне один зуб удалил, а два, как он сказал, вылечил и запломбировал. Через 3 месяца они упали. За удаление зуба я заплатил 10 тысяч, за пломбу 10-13 тысяч, - рассказал Габит Магзумов.

На осложнения после посещения стоматологов в прошлом году пожаловались 12 алматинцев, говорят санитарные врачи. Пациенты сетовали и на антисанитарные условия в некоторых зубных клиниках. Департамент охраны общественного здоровья провел проверку.

- Были выявлены нарушения, что у медицинской сестры не было обследования на маркировки гепатита, то есть это обязательное требование, также санитарно-гигиеническое состояние стоматологических организаций были неудовлетворительным, дезинфекционно-деразиционные мероприятия были проведены некачественно. Также были выявлены в воздухе плесневые грибы при отборе лабораторных исследований, были и другие нарушения, - сообщила руководитель отдела ДООЗ Алматы Анель Мусаева.

Всего проверили 23 клиники. Нарушения выявлены в 20 из них. Владельцев оштрафовали на почти 900 тысяч тенге. Сами стоматологи заявляют, что претензии граждан к их работе не всегда обоснованы. Одна из жалоб в адрес этой клиники была от недовольной пациентки. После обычной процедуры удаления зуба женщина начала испытывать головную боль.

- Она написала везде, она писала почти во все органы, даже в участковый пункт полиции. Когда она пришла к нам сюда на повторный осмотр, все хирурги осмотрели ее и выявили, что ее жалобы не подтверждаются. В заявлении у пациентки, в жалобе в департамент было написано, что клиника хочет ее убить и убить ее детей, - отметила врач-эксперт Гульназ Джаппарова.

В ассоциации стоматологов нам рассказали, что антисанитария зачастую встречается в мелких стоматологиях. Подобное происходит из-за слабого контроля таких медучреждений, - считают специалисты. Лицензии на работу выдают не врачи, а чиновники. Последние не имеют медицинского образования и плохо разбираются в сфере.

- Лицензии выдает администрация города или региона, поэтому возникают такие моменты, когда выдаются лицензии человеку, который не имеет высшего образования, то есть зубному технику и дантисту, вот таким специалистам. Этот вопрос мы все время поднимаем. Открывают клиники в арендуемых помещениях не соответствующих стандартам СанПиНа, и таких много, - сказала президент Единой казахстанской ассоциации стоматологов Назым Бектурганова.

По данным ассоциации, в Казахстане почти 3000 стоматологических клиник, только 1000 из них государственные. Чтобы не стать жертвой плохой стоматологии, специалисты рекомендуют обращаться к проверенным врачам.

Помимо всего прочего специалисты призывают и самих пациентов всегда быть начеку и проверять условия, посещая стоматологию. Помимо внешних признаков: чистота кабинетов и рабочего места, перед вами в обязательном порядке должны вскрыть инструменты, которыми будут вас лечить. Что означает полную чистоту приборов.

Также важно спрашивать происхождение введенных препаратов и возможный их эффект. Особенно при анестезии. В Караганде при проведении наркоза скончался двухлетний ребенок. Была ли это врачебная ошибка, сейчас выясняют в суде.

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