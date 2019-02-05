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В Павлодаре, Костанае и Семее отменили школьные занятия

В регионах морозы до минус 33°.

Фото : pixabay5 февраля 2019, 06:39

В нескольких городах отменены школьные занятия, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации управления образования Павлодарской области занятия учащихся 1-11 классов первой смены отменяются из-за температуры в минус 33°, ветер 4 м/с.

В Костанае ученики первой смены 0-9 классов также останутся дома. В области ожидается понижение температуры до 20-30°, ветер с порывами до 18 м/с.

В Семее и Риддере отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены. За окном минус 27°.


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