"Сарыарка" одолела "Тамбов" в матче ВХЛ
8 февраля в Караганде "Сарыарка" сыграет с челябинским "Челметом".
Фото : sports.kz5 февраля 2019, 08:27
В матче регулярного чемпионата ВХЛ на выезде карагандинская "Сарыарка" сыграла с "Тамбовом", сообщает Sports.kz.
Во второй двадцатиминутке Никита Свинцицкий из "Тамбова" открыл счет, но Максим Кицын из "Сарыарки" сравнял. Ни в третьем периоде, ни в овертайме счет не изменился. А в серии буллитов победа досталась карагандинцам.
8 февраля в Караганде "Сарыарка" сыграет с челябинским "Челметом".
"Тамбов" - "Сарыарка" 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 - 22:33 Свинцицкий. В равенстве
1:1 - 26:47 Кицын (Железнов). В равенстве
1:2 - 65:00 Ломако. Буллит
Вратари: Давлетшин - Рейзвих
Штраф: 4:8 (2:4, 2:2, 0:0, 0:2).
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