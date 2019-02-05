"Сарыарка" одолела "Тамбов" в матче ВХЛ

8 февраля в Караганде "Сарыарка" сыграет с челябинским "Челметом".

В матче регулярного чемпионата ВХЛ на выезде карагандинская "Сарыарка" сыграла с "Тамбовом", сообщает Sports.kz.

Во второй двадцатиминутке Никита Свинцицкий из "Тамбова" открыл счет, но Максим Кицын из "Сарыарки" сравнял. Ни в третьем периоде, ни в овертайме счет не изменился. А в серии буллитов победа досталась карагандинцам.

8 февраля в Караганде "Сарыарка" сыграет с челябинским "Челметом".

"Тамбов" - "Сарыарка" 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 - 22:33 Свинцицкий. В равенстве

1:1 - 26:47 Кицын (Железнов). В равенстве

1:2 - 65:00 Ломако. Буллит

Вратари: Давлетшин - Рейзвих

Штраф: 4:8 (2:4, 2:2, 0:0, 0:2).

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