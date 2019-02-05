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Музыканта Kiss обвинили в приставаниях и секс-зависимости

Джин Симммонс пока не ответил на выпады бывшего коллеги по Kiss.

Фото : iheart.com5 февраля 2019, 08:48

Бывший участник знаменитой рок-группы Kiss Эйс Фрейли грозится подать в суд на сооснователя и бессменного лидера легендарной команды Джина Симмонса. По словам Фрейли, Симмонс приставал к его жене, сообщает Вести.ru.

Фрейли вновь ополчился на Симммонса после недавнего интервью Джина, в котором вокалист Kiss назвал своего бывшего соратника по группе безответсвенным наркоманом, алкоголиком и непрофессионалом.

Эйс Фрейли обрушился на Симмонса со встречными обвинениями, в которых обвинили музыканта в распущненности и секс-зависимости.

"Десятки женщин обвиняли его в приставаниях. Он домогался даже до моей жены!", - отметил Фрейли, добавив, что его супруга хотела подать на Симммонса в суд, но Эйс ее отговорил.

Музыкант, однако, не исключает, что вернется к этой идее. Он требует извинений от Симмонса и право вернуться в Kiss.

"В противном случае грянет буря!", - пригрозил Фрейли.

Джин Симммонс пока не ответил на выпады бывшего коллеги по Kiss, который дважды уходил из группы – в 1982 году и в 2002-м. В настоящий момент Фрейли занимается сольной карьерой.


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