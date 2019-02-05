Жители Китая встретили год Земляной свиньи

Традиционно самые масштабные и зрелищные мероприятия состоялись в Храме Земли на севере китайской столицы.

Традиционными танцами львов, ярмарками и театральными постановками встречают жители Китая Новый год (Чуньцзе, праздник Весны) по лунному календарю. Праздник Весны выпал на ночь на 5 февраля, от Желтой земляной свиньи ждут благополучия, богатства и процветания, передает РИА Новости.

В Китае свинья символизирует благосостояние и удачу, она всегда была важным животным, особенно для деревенских жителей, поэтому неудивительно, что иероглиф "дом" в китайской языке состоит из двух ключей — "крыша" и "свинья".

Согласно китайской астрологии, свиньи животные прагматичные, реалистичные и решительные. Свинья — не транжира, но любит наслаждаться жизнью, умеет развлекаться и щедра к своим друзьям. Свиньи невероятно дружелюбны, однако из-за чрезмерной доверчивости они легко могут быть обмануты.

Традиционно самые масштабные и зрелищные мероприятия состоялись в Храме Земли на севере китайской столицы. Ранним утром вторника артисты исполнили яркий и энергичный "танец львов", который берет начало со времен Чуньцзе в XIV-XVI веках и призван распугать все недобрые силы, способные принести несчастья в наступившем году. Также выступили барабанщики, танцоры на ходулях. После этого состоялась импровизированная церемония жертвоприношения Земле, которую совершали императоры династии Цин.

В Храме Земли проходит также знаменитая, самая большая в Пекине новогодняя ярмарка, на которой можно купить различные сувениры ручной работы и попробовать кухню практически всех провинций Китая.

В Китае считается, что первые пять дней нового года предназначены для встреч. Родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы навещают и поздравляют друг друга, дарят подарки.

Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе или Дэнцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся до 10 февраля.

Праздник Чуньцзе для большинства китайцев — традиционное семейное торжество, которое принято встречать в кругу семьи. Все стараются вернуться на свою малую родину, именно поэтому этот период для транспортной системы страны - настоящее испытание, купить билеты ни в одном из направлений практически невозможно, на железнодорожных и автобусных вокзалах, в аэропортах бесконечные очереди.

Большие города становятся если не призрачными, то непривычно пустынными, нет пробок, машин, не работают государственные организации, магазины, рестораны, почти на каждой двери рядом с красным перевернутым иероглифом "счастье" красуется объявление, что кафе, аптека, магазин, парикмахерская, мастерская закрыты на период празднования.

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