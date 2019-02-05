Когда аномальные морозы начнут отступать

Уже к этим выходным, по прогнозам синоптиков, морозы спадут.

Аномальные морозы надвигаются на Казахстан. По информации синоптиков, температура воздуха в некоторых частях республики достигнет -45 градусов. Морозы будут сопровождаться снегопадом, метелью и сильным ветром. Врачи столичной станции скорой медицинской помощи сообщили о работе в усиленном режиме, передает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

В последний раз такие аномальные морозы синоптики фиксировали 7 лет назад. К минус 45 стоит подготовиться жителям Северного, Центрального и Восточного Казахстана. Вместе с тем резкое похолодание дойдет и до южных регионов республики. Температура воздуха там опустится до минус 30. Виной всему антициклон, который принесет из Арктики холодные массы воздуха.

Лаура Сайлыбаева, инженер-синоптик РГП "Казгидромет":

- С учетом усиления ветра и влажности температура воздуха будет казаться ниже намного. Впрочем, чтобы не получить обморожение, специалисты рекомендуют в лютые морозы внимательно отнестись к своему гардеробу. Шарфы, теплые варежки, сапоги на меху помогут без ущерба пережить низкие температуры.

Андрей Кузнецов, травматолог:

- Ежедневно к нам поступают пациенты с травмами и различными степенями тяжести. От ушибов до переломов из-за гололеда, плохих погодных условий. Плюс у них также может быть сопутствующее – это обморожение или охлаждение организма.

Самый распространенный антисовет при обморожении – интенсивно растирать пораженный участок. Однако врачи утверждают, что этого делать категорически нельзя. Запрещается растирать обмороженную часть тела снегом или варежкой, спиртом или жиром. Не рекомендуется также класть обмороженную конечность на батарею или пытаться согреть ее, опустив в горячую воду.

В лютые морозы лучше ограничить передвижение по улице. Но если же все-таки вы получили обморожение, то необходимо зайти в теплое помещение, согреться, выпить теплого чая и как можно скорее обратиться к врачу.

Однако мерзнуть казахстанцам долго не придется. Уже к этим выходным, по прогнозам синоптиков, морозы спадут. За исключением восточного региона, где непогода продержится чуть дольше.

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