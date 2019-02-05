Нацбанк: Номинальный курс тенге имеет потенциал к укреплению

Режим плавающего обменного курса позволил тенге среагировать на изменения внешних факторов.

По предварительной оценке, текущий счет платежного баланса впервые с 2014 года сложился с профицитом и составил 0,9 млрд долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

"Улучшение произошло благодаря значительному росту положительного торгового баланса, который составил 27,4 млрд долларов США, увеличившись на 57,9%, - отметили в Нацбанке.- В результате благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть экспорт товаров увеличился на 25,2% и составил 61,9 млрд долл. США. Экспорт нефти и газового конденсата (62,2% от общего экспорта) увеличился на 42,2%".

Импорт товаров вырос на 7,5% до 34,5 млрд долларов. Наибольшее увеличение (на 16,9%) произошло по ввозу инвестиционных товаров (37,3% от общего импорта). Рост импорта потребительских и промежуточных товаров составил 4,7% и 4,1% соответственно.

Улучшение платежного баланса сдерживали доходы к выплате прямым иностранным инвесторам, которые увеличились на 27,3% до 20,9 млрд долларов.

Режим плавающего обменного курса позволил тенге среагировать на изменения внешних факторов. В результате незначительное ослабление реального обменного курса в 2018 году (2,1% г/г) поддержало ценовую конкурентоспособность казахстанских товаропроизводителей. В целом положительный текущий счет предполагает, что номинальный курс тенге имеет потенциал к укреплению.

Финансовый счет (за исключением операций с резервными активами Национального банка) по предварительным данным сложился с положительным сальдо в 4,5 млрд долларов, что преимущественно связано со снижением внешних обязательств резидентов.

Приток прямых иностранных инвестиций вырос на 9,8% и составил 4,1 млрд долларов. Основным источником притока стало реинвестирование доходов нерезидентов в капитал казахстанских предприятий.

Рост активов Национального фонда РК, а также погашение обязательств казахстанскими банками и предприятиями привели к чистому оттоку по портфельным инвестициям (5,8 млрд. долларов). Вместе с тем, новый выпуск еврооблигаций Министерства финансов РК в 4 квартале 2018 года частично компенсировал снижение обязательств резидентов.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2019 года оценивались в 30,9 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования 8,1 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

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