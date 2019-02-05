Очередная точка по продаже подозрительных автозапчастей выявлена в Алматы

Сейчас полицейские разыскивают возможных владельцев обнаруженных там автозеркал.

Частный объект по сбыту подержанных автокомплектующих выявлен в Бостандыкском районе Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники криминальной и местной полиции продолжают проводить рейды по выявлению нелегальных продавцов автозапчастей, не имеющих на свои товары подтверждающих документов. Буквально несколько часов назад, при прочесывании вверенной территории в поле зрения полицейских попала очередная точка по продаже комплектующих к автомобилям.

"Как установлено, владелец осуществляет продажу в гараже, где открыл точку для продажи бывших в употреблении автозапчастей. В результате проверки было изъято более 100 боковых зеркал, три аккумулятора. Документы на данные комплектации к автомобилям у продавца не имеются. Сейчас выясняется их принадлежность к криминалу, и устанавливаются истинные собственники. В настоящее время по заявлениям, имеющимся в нашем подразделении, проводится сверка и опознание потерпевшими", – рассказал начальник Управление полиции (УП) Бостандыкского района Даурен Утебаев.

По вопросам опознания представленных на фото автозеркал, жителям города необходимо обратиться в УП по Бостандыкскому району.

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