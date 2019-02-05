Сагинтаев поручил МВД контролировать теплопроизводящие организации

Возьмите на личный контроль все теплопроизводящие организации, все жилищно-коммунальные службы регионов должны обеспечить теплом и светом потребителей - премьер-министр.

Премьер-министр Казахстана поручил министру внутренних дел лично контролировать теплопроизводящие организации во время ожидающегося похолодания. Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

"В последующие сутки ожидается значительное похолодание в ряде регионов, в этой связи прошу обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности. Будет увеличена температура подачи тепла в теплосетях, будут усилено топить все печи. Проявляйте особое внимание технике безопасности", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр также указал МВД на необходимость проведения месячника пожарной безопасности совместно с исполнительными органами до окончания отопительного сезона.

"Возьмите на личный контроль все теплопроизводящие организации, все жилищно-коммунальные службы регионов должны обеспечить теплом и светом потребителей, все должно четко и безаварийно работать, акиматам необходимо взять на особый контроль в соцсетях",- добавил он.

Помимо этого, Сагинтаев обратил внимание акимов и министра внутренних дел на то, как проходят проверки частных домов.

"Когда проверяющие приходят в частные дома посмотреть готовность, первый вопрос, который одни задают: я ничего не буду проверять, если вы не заплатите, с этого и начинается. Обратите на это внимание. Если мы будем построже, то не допустим подобных ситуаций", - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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