Стоимость проекта 5,4 млрд тенге, мощность 20 тысяч тонн переработки мяса в год.

Новый колбасный завод будет запущен в Астане в четвертом квартале 2019 года. Об этом сегодня на заседании правительства рассказал заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz

"Дано поручение главы государства по строительству завода колбасы в Астане. Стоимость проекта 5,4 млрд тенге, мощность 20 тысяч тонн переработки мяса в год, установлено будет оборудование европейского производства, созданы рабочие места для 150 человек", - отчитался он.

Сейчас министерство сельского хозяйства совместно с акиматом Астаны проводят подготовительные и строительные работы на выделенном участке площадью 3,2 га.

"Думаем, что он будет запущен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года", - добавил Шукеев.

Татьяна Ковалева, Астана

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