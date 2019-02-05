Новый колбасный завод будет запущен в Астане
Стоимость проекта 5,4 млрд тенге, мощность 20 тысяч тонн переработки мяса в год.
Фото : pixabay.com5 февраля 2019, 10:48
Новый колбасный завод будет запущен в Астане в четвертом квартале 2019 года. Об этом сегодня на заседании правительства рассказал заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz
"Дано поручение главы государства по строительству завода колбасы в Астане. Стоимость проекта 5,4 млрд тенге, мощность 20 тысяч тонн переработки мяса в год, установлено будет оборудование европейского производства, созданы рабочие места для 150 человек", - отчитался он.
Сейчас министерство сельского хозяйства совместно с акиматом Астаны проводят подготовительные и строительные работы на выделенном участке площадью 3,2 га.
"Думаем, что он будет запущен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года", - добавил Шукеев.
Татьяна Ковалева, Астана
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