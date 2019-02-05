Как Нацбанк будет выполнять задачи, поставленные Президентом

В рамках борьбы с теневым оборотом экономики Нацбанк готов обсудить необходимые меры по ограничению на использование наличных денег и расширению безналичного оборота - Акишев.

Председатель Национального банка Данияр Акишеврассказал, как будет выполнять задачи, поставленные Президентом 30 января, передает корреспондент Zakon.kz.

"Нацбанк продолжит политику оздоровления финансового сектора, внедрения лучшей международной практики по надзору, в том числе на риск ориентированной основе", - сказал Данияр Акишев.

Одной из важных мер в части расширения кредитования, по его словам, являются поправки по абсолютному приоритету залоговых кредиторов.

"Важно внести данные поправки в действующее законодательство. Это позволит повысить заинтересованность кредиторов в банкротстве предприятий, оздоровить реальный сектор", - сказал он.

В 2019 году Нацбанк начнет подготовительную работу по проведению всесторонней оценки качества банковских активов. Эти вопросы уже находятся на стадии обсуждения.

"По примеру программы "7-20-25" мы готовы оперативно разработать программу кредитования на приобретение гражданами автомобилей отечественного производства. Детально мы готовы отработать это предложение с заинтересованными госорганами и банками в первом полугодии текущего года", - добавил Акишев.

Он также отметил, что в рамках борьбы с теневым оборотом экономики Нацбанк готов обсудить необходимые меры по ограничению на использование наличных денег и расширению безналичного оборота.

Татьяна Ковалева, Астана

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