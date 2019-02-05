Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как Нацбанк будет выполнять задачи, поставленные Президентом

В рамках борьбы с теневым оборотом экономики Нацбанк готов обсудить необходимые меры по ограничению на использование наличных денег и расширению безналичного оборота - Акишев.

Фото : pxhere.com5 февраля 2019, 10:59

Председатель Национального банка Данияр Акишеврассказал, как будет выполнять задачи, поставленные Президентом 30 января, передает корреспондент Zakon.kz.

"Нацбанк продолжит политику оздоровления финансового сектора, внедрения лучшей международной практики по надзору, в том числе на риск ориентированной основе", - сказал Данияр Акишев.

Одной из важных мер в части расширения кредитования, по его словам, являются поправки по абсолютному приоритету залоговых кредиторов.

"Важно внести данные поправки в действующее законодательство. Это позволит повысить заинтересованность кредиторов в банкротстве предприятий, оздоровить реальный сектор", - сказал он.

В 2019 году Нацбанк начнет подготовительную работу по проведению всесторонней оценки качества банковских активов. Эти вопросы уже находятся на стадии обсуждения.

"По примеру программы "7-20-25" мы готовы оперативно разработать программу кредитования на приобретение гражданами автомобилей отечественного производства. Детально мы готовы отработать это предложение с заинтересованными госорганами и банками в первом полугодии текущего года", - добавил Акишев.

Он также отметил, что в рамках борьбы с теневым оборотом экономики Нацбанк готов обсудить необходимые меры по ограничению на использование наличных денег и расширению безналичного оборота.

Татьяна Ковалева, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты