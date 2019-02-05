Не менее 100 млрд тенге потратит государство на проекты малого и среднего бизнеса

Будет продолжена работа по снижению барьеров для бизнеса.

Государство направит 600 млрд тенге на кредитование приоритетных субъектов частного предпринимательства обрабатывающей промышленности. При этом не менее 100 млрд тенге будет направлено на проекты малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании правительства рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Министерством будет продолжена системная работа по увеличению малого и среднего бизнеса в экономике. Продолжена работа по снижению барьеров для бизнеса. По выделенным 600 млрд тенге будет начата работа по кредитованию приоритетных субъектов частного предпринимательства обрабатывающей промышленности. Из них не менее 100 млрд тенге будут направлены на проекты малого и среднего бизнеса. Будет контроль за целевым использованием данных средств",- сказал он, объясняя план работы министерства по выполнению поставленных президентом задач.

В целях удешевления кредитов, выдаваемых с данных средств, в трехлетнем бюджете предусмотрено субсидирование части ставки вознаграждения. В рамках Дорожной карты до 2025 года будет проведена работа по совершенствованию инструментов финансовой поддержки.

"С отказом от поддержки низкоэффективных предприятий будут ориентированы критерии отбора на производительности конкурентоспособности проектов. Наряду с этим будут совершенствоваться меры нефинансовой поддержки. В частности, будут применять IT-сервисы и новые цифровые решения для бизнеса в обучающих программах", - добавил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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