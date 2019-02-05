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Курс доллара немного снизился на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,89 тенге.

Фото : Zakon.kz5 февраля 2019, 11:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,89 тенге за доллар (-1,34 тенге), объем торгов – 28 650 тыс. долларов (-4 150 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,8010 тенге за рубль, предложение – 5,8150 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 380,3-382 тенге, евро - 435,5-438 тенге, рос.рубля - 5,79-5,84 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.


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