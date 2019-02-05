Курс доллара немного снизился на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,89 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,89 тенге за доллар (-1,34 тенге), объем торгов – 28 650 тыс. долларов (-4 150 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,8010 тенге за рубль, предложение – 5,8150 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 380,3-382 тенге, евро - 435,5-438 тенге, рос.рубля - 5,79-5,84 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.

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