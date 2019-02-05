Курс доллара немного снизился на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 380,89 тенге.
Фото : Zakon.kz5 февраля 2019, 11:28
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 380,89 тенге за доллар (-1,34 тенге), объем торгов – 28 650 тыс. долларов (-4 150 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,8010 тенге за рубль, предложение – 5,8150 тенге за рубль.
В обменниках курс доллара - 380,3-382 тенге, евро - 435,5-438 тенге, рос.рубля - 5,79-5,84 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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