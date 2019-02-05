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Акции "Казахтелекома", "Эйр Астаны" и "Самрук Энерго" будут выставлены на IPO

Кроме того, в программу приватизации дополнительно включено 48 объектов - Сулейменов.

Фото : pxhere.com5 февраля 2019, 11:30

Акции "Казахтелекома", "Эйр Астаны" и "Самрук Энерго" будут выставлены на IPO в 2019 году. Помимо этого, государство планирует реализовать еще 139 объектов. Об этом на заседании правительства рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

"В текущем году планируется реализовать 139 объектов. С учетом опыта успешного проведения IPO "Казатомпром" планируется реализация акций компаний "Казтелеком", "Эйр Астана" и "Самрук Энерго". Кроме того, на 2019 год в программу приватизации дополнительно включено 48 объектов", - сообщил он и попросил премьер-министра поручить заинтересованным госорганам разработать дорожные карты по реализации данных объектов в течении года до 1 марта.

В соответствии со стандартом стран ОЭСР будет рассмотрено реформирование структуры госсобственности путем законодательного разделения их на коммерческие и некоммерческие.

Продолжится работа по приведению антимонопольного регулирования в соответствии со стандартами стран ОЭСР. Министерством внесено в правительство предложение о дополнительном сокращении количества разрешенных видов деятельности для государственных юридических лиц на 16% или 55 видов.

Татьяна Ковалева, Астана


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