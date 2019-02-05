ЕС из-за Италии не смог официально признать Гуаидо президентом Венесуэлы

В Риме считают, что одни государства не должны вмешиваться во внутриполитические дела других.

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании лидера оппозиции Хуана Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы. Об этом решении Рима информируют агентство РБК со ссылкой на Reuters.

Заместитель председателя Совета министров​ Луиджи ди Майо заявил, что Рим хочет избежать войны в латиноамериканской республике из-за политического кризиса, который обострился там на фоне массовых протестов.

"Италия не признает Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, поскольку народ не избирал его", — заявил он (цитата по El Nacional).

Президент Италии Серджо Маттарелла ранее в понедельник, 4 февраля, заявил, что его страна должна занять однозначную позицию по событиям в Венесуэле, последовав примеру партнеров по ЕС.

"Не может быть неопределенности в выборе между стремлением народа к демократии, с одной стороны, и насилием и страданием — с другой", — отметил он (цитата по агентству ANSA).

Заместитель министра иностранных дел Италии Мантлио ди Стефана указывал, что его страна "против того, чтобы одни страны могли определять внутреннюю политику других стран".

Таким образом, Италия стала первой из 28 стран Евросоюза, которая отклонила признание Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Внутри страны по вопросу о признании Гуаидо шли прения, поскольку в правящем большинстве в составе партий "Лига" и "Движение "5 звезд" не было единства по венесуэльскому кризису. Первые утверждают, что Мадуро должен уступить место Гуаидо, а вторые выступают против вмешательства.

Лидер оппозиции и глава парламента латиноамериканской республики провозгласил себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро 23 января на многотысячном митинге в Каракасе.

Гуаидо уже признали США, Канада и большая часть стран Латинской Америки. В понедельник к сторонникам Гуаидо примкнули следующие страны:

Великобритания;

Франция;

Германия;

Австралия;

Нидерланды;

Испания;

Швеция;

Дания;

Финляндия;

Латвия и Литва;

Украина.

Николаса Мадуро поддерживают Китай, Турция, Куба, Мексика, Иран, Боливия и Белоруссия. Россия указывала, что намерена поддерживать "дружественную Венесуэлу", подчеркивая, что военное вмешательство третьих стран в дела латиноамериканской республики приведет к "неизбежным чрезвычайно негативным последствиям".

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