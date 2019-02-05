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Школьникам Костаная, Павлодара, Астаны и в ВКО отменены занятия

Речь идет о второй смене.

Фото : news.tut.by5 февраля 2019, 12:03

В Астане для учеников второй смены и студентов колледжей 1-2 курсов отменили занятия, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования города.

По данным ведомства, 5 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах для учащихся 1(0)-11(12) классов и 1-2 курсов колледжей второй смены отменяются

По данным синоптиков, в Астане 5 февраля ожидается снег, метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с. 6-7 февраля ночью сильный мороз 37-39 градусов. Вероятность шторма 85-90%.

Помимо этого в связи с непогодой отменены занятия для учащихся второй смены в школах ВКО, а именно: для учащихся 1-9 классов второй смены в Риддере, Бескарагайском и Шемонаихинском районах – 1-4 классов.

В Павлодаре продлили отмену занятий - для второй смены 1-9 классам.

И в Костанае отменили занятия для учащихся 0-9 классов второй смены.


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