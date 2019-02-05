Экс-акиму Костаная отказали в досрочном освобождении

Судья посчитал, что оснований для освобождения осужденного Ахметжанова, отбывающего сейчас остаток своего срока в колонии-поселении, нет.

В городском суде №2 Костаная рассмотрели ходатайство осужденного экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова о условно-досрочном освобождении, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Изначально, как выяснилось в ходе заседания суда, заявление Ахметжановым было подано об условно-досрочном, но впоследствии ходатайство было изменено на замену неотбытой части наказания более мягким видом. Однако и в этот раз суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного Ахметжанова.

"Суд постановляет: в удовлетворении ходатайства осужденного Ахмедбека Ахметжанова о замене части наказания более мягким видом наказания отказать. Ходатайство осужденного Ахметжанова об условно-досрочном освобождении оставить без рассмотрения", - зачитал решение судья Арман Кабенов.

Судья посчитал, что оснований для освобождения осужденного Ахметжанова, отбывающего сейчас остаток своего срока в колонии-поселении, нет. И пояснил свое решение.

"Нормативное постановление Верховного суда гласит, что при удовлетворении ходатайства по статье 72 об условно-досрочном освобождении может быть заменено при отказе удовлетворения данного ходатайства. В судебном заседании осужденный свое ходатайство изменил и просил рассмотреть его по существу и по статье 73- замена неотбытой части наказания штрафом. По этой статье ходатайство нам поступило в суд в декабре, хотя срок по подаче ходатайства по замене наказания наступил у него только 27 января. То есть, фактически, осужденный обратился с документами раньше установленного срока. По этим основаниям в ходатайстве о замене неотбытого срока штрафом отказано", - сказал судья Кабенов.

На очередной отказ в УДО и разъяснения судьи у осужденного Ахметбекова сдали нервы. Он был возмущен отказом в обоих ходатайствах, ссылаясь на то , что его не предупреждали о том, что если он подаст новое ходатайство, первое ходатайство об условно-досрочном даже не рассмотрят.

"Я же спросил вас, могу ли я так обратиться. Вы бы тогда объяснили, что первое ходатайство тогда не будет рассматриваться, что мне откажут. Вы поступили нехорошо. Тогда, если бы я знал, попросил бы рассмотреть только ходатайство о моем условно-досрочном освобождении и не подавать на замену неотбытого наказания более мягким видом. Я выдержал все сроки, один раз не получилось. Второй раз не получилось. Но сколько раз можно подавать? Если скажите "сидеть" я уже пойму и буду до конца сидеть и не дергаться? Зачем так делать? Можно мне уйти? Зачем мне аппеляцию подавать, если вы все равно откажете?", - весьма эмоционально отреагировал на разъяснения судьи после завершения заседания Ахметжанов и вышел из зала.

Однако присутствовавшему адвокату осужденного судья все же успел сообщить, что этот отказ не лишает права осужденного вновь подавать ходатайства об условно-досрочном освобождении.

11 апреля 2016 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области Ахметжанов был приговорен к 13 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Чуть позже постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК от 20 июля 2017 года данный приговор был изменён и окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также Ахметжанов попал под амнистию в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан, и наказание ему сокращено на неотбытую одну четвертую часть в виде 6 лет 6 месяцев 10 дней и определено к отбытию 4 года 10 месяцев 23 дня лишения свободы в УИС средней безопасности.

В апреле этого года Постановлением Жарминского районного суда Восточно-Казахстанской области, где Ахметжанов отбывал наказание, он переведен в учреждение минимальной безопасности. А чуть позже, 18 июня этого года, экс-аким Костаная переведен из учреждения УИС Восточно-Казахстанской области в колонию-поселение в Костанайской области.

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