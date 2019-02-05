Совет по защите прав детей создадут при партии "Нұр Отан"

Первое заседание Совета состоится 7 февраля с участием представителей государственных органов и общественных объединений.

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" высказался по поводу трагического случая в Астане, повлекшего за собой гибель пятерых детей. Маулен Ашимбаев призвал извлечь уроки из этой ситуации и принять конкретные действия для недопущения подобных трагедий. Серьёзная работа должна проводится соответствующими госорганами и акиматами.

Кроме того, им было отмечено, что "эта трагедия показала, что нам важно сосредоточиться на ряде актуальных проблем в нашем обществе. Сейчас очень важно на системной основе оказать поддержку многодетным семьям, создать достойные условия для работающих родителей. Сегодня есть вопросы и в области охраны прав детей, по которым нам еще предстоит поработать. Поднимаемые сегодня в обществе темы доступного жилья и размера пособий для таких семей действительно очень актуальны", - написал Маулен Ашимбаев в своем аккаунте в Facebook.

В этой связи партия "Нұр Отан" готовит конкретные предложения по решению названных проблем. По словам Маулена Ашимбаева, в предстоящий период "Нұр Отан" совместно с Правительством предложат ряд конкретных мер по улучшению ситуации в этой сфере.

"Хочу сообщить, что мы создаем Совет по защите прав детей при партии. В этом направлении стоит поработать всему нашему обществу ради будущего подрастающего поколения", - призвал первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан".

Первое заседание Совета состоится 7 февраля с участием представителей государственных органов и общественных объединений.

Напомним, ранее Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook выразил соболезнование родителям и близким погибших детей. Тогда он подчеркнул, что важно разобраться с причинами пожара и принять меры, чтобы не допустить в дальнейшем таких страшныx трагедий.

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