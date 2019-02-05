202 900 вкладчиков ЖССБ получили максимальную премию государства

По итогам 2019 года максимальная премия государства будет равна 101 000 тенге.

Премия государства по итогам 2018 года начислена 1 038 869 вкладчикам Жилстройсбербанка. На счета в общей сложности зачислено 28,6 млрд тенге. Это на 5,6 млрд тенге больше, чем было выплачено вкладчикам банка в прошлом году.

Увеличение суммы, предназначенной для выплаты премии государства, объясняется ростом количества клиентов банка. В прошлом году премией в размере 20% было поощрено 896 620 человек.

Самую максимальную премию государства в размере 96 200 тенге получили 202 900 клиентов банка. Это значит, что на своих счетах в 2018 году они скопили минимум 481 000 тенге или 200 МРП.

- ЖССБ - единственный в Казахстане банк, реализующий систему жилищных строительных сбережений. И по закону, участникам данной системы государство ежегодно выплачивает премию. Этот бонус помогает казахстанцам быстрее накопить на жилье и отметить новоселье. С каждым годом число участников системы жилищных строительных сбережений, желающих по доступным условиям купить свою квартиру или дом, растет. Так, по итогам 2018 года государство помогло увеличить сбережения более 1 млн казахстанцев. Для сравнения, три года назад премией государства было поощрено в два раза меньше - 537 000 вкладчиков, - пояснила глава ЖССБ Ляззат Ибрагимова.

По итогам 2019 года максимальная премия государства будет равна 101 000 тенге. Чтобы ее получить, необходимо накопить на счете как минимум 505 000 тенге (200 МРП). Для этого вкладчикам банка необходимо ежемесячно откладывать на депозит в среднем по 42 000 тг.

Если же клиент ЖССБК планирует накапливать ежегодно более высокую сумму, то для сохранения максимальной доходности, можно открыть несколько депозитов на членов семьи и равномерно делать взносы. Тогда премия государства будет начисляться на каждый из них. При получении жилищного займа счета можно объединить и приобрести жилье.

Выплата премии государства в совокупности с вознаграждением банка дает ГЭСВ до 13% годовых.

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