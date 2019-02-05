Замглавы департамента полетов "Аэрофлота" задержан ФСБ

Его подозревают в даче взятки руководителю врачебно-летной комиссии.

Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов ПАО "Аэрофлот" Анатолия Якимчука в конце декабря, тогда же в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу), сообщает РБК.

Первоначально о задержании Анатолия Якимчука журналистам издания рассказал источник в МВД. После того, как информацию подтвердил другой источник, близкий к руководству авиакомпании, РБК отправил запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой подтвердить факт задержания.

"Материалы поступили в Тушинский районный суд, — говорит источник в полиции, — судебное заседание было назначено на 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетелей".

По его словам, сам Якимчук был отпущен домой под подписку о невыезде.

Заслуженный пилот России Якимчук — заместитель директора департамента производства полетов "Аэрофлота", которым руководит Игорь Бурыкин. Этот департамент структурно подчиняется летному директору авиакомпании Игорю Чалику.

"Якимчук пытался дать взятку — 50 тыс. руб. председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому", — рассказал источник.

Он отметил, что Потиевский сообщил об этом факте сотрудникам правоохранительных органов.

Источник также сообщил, что при прохождении медицинской комиссии в одном из исследований был получен плохой результат.

"С такими показателями Якимчук, которому исполнилось 65 лет, не мог быть допущен к полетам", — рассказал собеседник.

По его словам, главный пилот попытался решить проблему, дав взятку.

В рамках этого уголовного дела следователь также опросит летного директора ПАО "Аэрофлот" Игоря Чалика, сообщил РБК источник в полиции.

В пресс-службе "Аэрофлота" отказались от комментариев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!