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Глава Минтруда посетила родителей погибших детей в Астане

Министр находится на больничном еще с прошлой недели.

Фото : Егемен Қазақстан5 февраля 2019, 15:17

Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова посетила родителей, погибших детей при пожаре в Астане. Об этом журналистам сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Мы представители министерства посетили семью, выразили соболезнования. (...) Мы ездили вчера. Министр (Мадина Абылкасымова) сама ездила", - сказала Светлана Жакупова журналистам после заседания правительства.

Сама министр на заседание правительства не явилась. Вместо нее перед премьер-министром отчиталась вице-министр Светлана Жакупова. По ее словам, министр находится на больничном еще с прошлой недели.

Журналисты спросили у представителя Минтруда, считает ли она достаточной государственную поддержку многодетным семьям. По ее словам, ведомство пересмотрит меры по поддержке многодетных семей в сторону совершенствования.

На вопрос журналистов, "почему родителям пришлось работать в ночную смену?", Светлана Жакупова ответила: "Это их выбор".


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