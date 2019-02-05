Морозы в СКО: полицейские усилили патрулирование загородных дорог

Ежедневно на заснеженные дороги выезжает 15 экипажей полиции.

В связи с усилившимися морозами, сотрудники батальона патрульной полиции СКО усилили контроль загородных трасс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, ежедневно по области на патрулирование загородных трасс заступает 15 экипажей батальона патрульной полиции. Главная их задача: не допустить фактов обморожения среди водителей и пассажиров автотранспорта. Полицейские объезжают трассы и ведут опрос проезжающих водителей о ситуации на дороге, интересуясь о наличии транспорта, вынужденно остановившегося из-за поломок. И зачастую им своевременно удается прийти на помощь.

"4 февраля в районе Шал акына на 741 километре автодороги "Жезказган - Петропавловск" из-за поломки двигателя встал грузовик Volvo, под управлением 56-летнего водителя, перевозившего груз из Омска в Костанайскую область. На месте было организовано дежурство сотрудниками батальона патрульной полиции. Ожидается транспортировка сломавшегося грузовика обратно в Омск", – привели конкретный пример в пресс-службе областного ДП.

Полицейские рекомендуют жителям области сократить пребывание на улице и по возможности отказаться от дальних поездок в морозные дни, отмечая, что в области из-за мороза и ветра уже закрыта одна автодорога республиканского значения:

"В связи с понижением температуры, местами до минус 35 градусов, а также образования низовой метели, в целях предупреждения ДТП, поломок транспортных средств в пути следования, в ночь на 5 февраля в СКО была закрыта дорога республиканского значения "Астана - Петропавловск", – рассказал заместитель начальника УМПС ДП СКО Айдын Байматов.

Подполковник полиции Айдын Байматов отметил, что в настоящее время его сотрудники проводят патрулирования данного участка дороги в целях недопущения выезда транспортных средств с территории населенных пунктов.

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