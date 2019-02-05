С поезда сообщением "Алматы-Саратов" сняли четверых мужчин, распивавших алкоголь

Решением Специализированного суда Туркестана нарушители привлечены к административному аресту.

Сотрудники Департамента полиции на транспорте МВД РК сняли с поезда сообщением "Алматы-Саратов" четверых мужчин, которые нарушали общественный порядок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нарушителями оказались жители Акмолинской и Западно-Казахстанской областей.

"При проверке установлено, что правонарушители, находясь в нетрезвом состоянии, вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью, на замечание не реагировали, тем самым мешали спокойствию пассажиров. Согласно заключению медицинского освидетельствования у них было алкогольное опьянение средней степени", - сообщили в транспортной полиции.

В отношении задержанных составили два административных материала: за мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков (или появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Согласно Кодексу об административных правонарушениях им наложен штраф в размере 5 МРП (12 625 тенге) - каждому.

Также решением Специализированного суда Туркестана нарушители привлечены к административному аресту.

Транспортными полицейскими страны с начала года на объектах авиа- и железнодорожного транспорта привлечено к административной ответственности 5142 правонарушителя. Из них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 590.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!