В "Алматы Су" объяснили, почему требовали с бизнесменов установить новые приборы учета

В компании заверили, что предприниматели получили уведомление о смене старых счетчиков по технической ошибке.

Официальный представитель ГКП "Алматы су" Серик Шагиров прокомментировал обвинения палаты предпринимателей "Атамекен", которые назвали требования по установке новых приборов учета необоснованными. Как сообщили в руководстве горводоканала, произошла техническая ошибка, из-за которой рассылка уведомлений об обязательной замене пришла даже тем клиентам, у которых не истек срок службы старых приборов учета, передает Zakon.kz.

"По приборам учета случилось небольшое недопонимание между нашими потребителями-бизнесменами и нами. Есть у нас в Алматы большая программа Smart Almaty, в рамках нее есть одно направление – цифровой водоканал. Направление подразумевает, что в ближайшее время мы полностью избавимся от инспекторов и контролеров. Для этого во всем мире используется дистанционная передача данных прибора учета. Согласно действующему законодательству, все новые жилые и коммерческие объекты обязаны быть оснащены приборами учета с модулями дистанционной передачи данных", - рассказал Шагиров.

Как выяснилось, после того как у прибора учета заканчивается свой срок службы, потребитель обязан установить счетчик с данным модулем. Сами модули при этом делятся на два типа: встроенные и мобильные. Однако в случае с бизнесменами, уведомление пришло даже тем потребителям, у которых срок счетчика не прошел.

"Так получилось, что из-за технической ошибки была произведена нашим юрлицам массовая рассылка о скорой необходимости установить мобильные устройства, либо заменить их, ушли и к этой категории потребителей. Официально заявляю, что у потребителей с действующими приборами учета, где не истек межпроверочный интервал, ничего делать не надо", - заверил клиентов спикер.

Однако вместе с поднявшимся вопросом в прессе, Шагиров порекомендовал предприятиям все-таки сменить приборы учета заранее. Благодаря совместным действиям "Алматы Су" и подрядчиками, цена на новые модули передачи данных была снижена до 25 тысяч тенге. Взамен в компании пообещали проводить больше разъяснительной работы с клиентами, чтобы в будущем избежать недопонимания.

Ранее палата предпринимателей Алматы сообщила о том, что изучила правомерность требования монополиста об обязательной замене приборов учета либо оснащения их средствами дистанционной передачи данных и пришла к выводу, что требования ... ГКП "Алматы Су" противоречат нормам законодательстваи оказывают на субъекты предпринимательства административное давление и дополнительную финансовую нагрузку.

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