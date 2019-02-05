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Водитель автобуса въехал в остановочный павильон в Астане

Один пассажир госпитализирован.

Фото : Елорда Инфо.5 февраля 2019, 16:23

В Астане водитель не справился с управлением во время заезда в остановочный павильон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

"Один пассажир с незначительными ушибами госпитализирован в Городскую многопрофильную больницу № 2", - прокомментировали в пресс-службе Астана LRT.

Происшествие произошло на улице Косшыгулулы, возле дома №20. Предварительная версия - гололед.

Отметим, что в связи с обильными осадками в виде снега в Сарыаркинском районе Астаны ведутся работы по подметанию и просыпке пескосоляной смесью центральных магистральных и второстепенных улиц района. Работы ведутся в двухсменном режиме.


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