Россиянин с охотничьим карабином задержан на казахстанско-российской границе

Также пограничниками обнаружено и изъято более 1000 литров контрабандных спиртных напитков.

Владельца охотничьего карабина с боеприпасами, пытавшегося пересечь госграницу, задержали пограничники Уральского погранотряда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу ПС КНБ РК.

"В подразделении пограничного контроля "Сырым авто" Уральского пограничного отряда задержан 43-летний гражданин Российской Федерации, следовавший на автомашине "Lexus" в направлении из РК в РФ. При досмотре автомобиля (в чехле, в багажном отделении) обнаружен карабин марки "BLASER R-8" и к нему 25 патронов 30-06 калибра. Задержанный гражданин с оружием переданы в органы внутренних дел Байтерекского района", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, в течение суток пограничниками были обнаружены и изъяты крупные партии контрабандной алкогольной продукции.

Так в подразделении пограничного контроля "Бейнеу железнодорожный" Бейнеуского погранотряда в ходе досмотра железнодорожного состава №647, сообщением "Нукус-Бейнеу" пограничники задержали 27-летнего гражданина Республики Узбекистан, пытавшегося провезти 359 поллитровых бутылок водки без сопроводительных документов.

А в подразделении пограничного контроля "Кордай авто" был задержан 35-летний гражданин Кыргызской Республики, следовавший на автомашине Mercedes-Benz Sprinter в направлении из КР в РК. При досмотре автомобиля был обнаружен груз вино-водочных изделий различных марок в количестве 2 203 бутылки общим объемом более 1000 литров. Документы на груз отсутствовали.

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