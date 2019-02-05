В Караганде врачи станцевали "кара жорга" с пациентами
Пациентам такая инициатива понравилась и подняла настроение.
Фото : Pixabay5 февраля 2019, 17:18
В Караганде врачи станцевали с пациентами танец "кара жорга", передает Zakon.kz.
Таким образом медики хотели поддержать пациентов, которые проходили долгую процедуру гемодиализа. Гемодиализ может занимать до 4 часов.
Пациентам такая инициатива понравилась и подняла настроение.
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