В Караганде врачи станцевали "кара жорга" с пациентами

Пациентам такая инициатива понравилась и подняла настроение.

В Караганде врачи станцевали с пациентами танец "кара жорга", передает Zakon.kz.

Таким образом медики хотели поддержать пациентов, которые проходили долгую процедуру гемодиализа. Гемодиализ может занимать до 4 часов.

Пациентам такая инициатива понравилась и подняла настроение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!