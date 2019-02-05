Около 20 тонн дизтоплива украли разбойники на АЗС в Алматинской области

Также налетчики забрали около 200 тысяч тенге.

Двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на автозаправку, задержали полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Факт зарегистрирован в Илийском районе, где 31 января в полицию поступило сообщение о разбое на автозаправочную станцию, расположенную на автодороге "Комсомол-Чапай".

"Как выяснилось, преступники действовали в масках. Связав охранника и кассира, они забрали около 200 тысяч тенге, а также, подогнав к автозаправке грузовик с цистерной, слили более 18 тонн дизельного топлива. Сотрудникам Илийской районной полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий установить и задержать двух подозреваемых", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции дополнили, что подозреваемые помещены в изолятор временного содержания районной полиции. Украденное дизтопливо возвращено законным владельцам. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 192 части 2 УК РК "Разбой".

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