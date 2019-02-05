В Кыргызстане могут запретить курение во всех общественных местах

Данная инициатива вынесена на общественное обсуждение.

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают запретить курить в любых зданиях, кроме жилых домов и квартир, передает КирТАГ.

Данная инициатива вынесена на общественное обсуждение. В настоящее время потребление табака является ведущей причиной смерти и инвалидности в Кыргызстане, поясняется в справке-обосновании.

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения, из-за болезней, вызванных потреблением табака, в Кыргызстане ежегодно умирает до 6 тысяч человек 30-ти лет и старше, и 96% этих смертей приходится на неинфекционные болезни. В структуре смертности, сердечно-сосудистые заболевания занимают более половины случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22% смертности среди мужской и 5% среди женской популяции умерших ежегодно в возрасте старше 30-ти лет умирают по причине курения. Причем, 40% умерших мужчин от раковых болезней разных локализаций и до 90% от рака бронхолегочной системы в возрасте 30 лет и старше, умерли по причине курения.

"Новый проект предусматривает создание 100% зоны без табачного дыма, т.е. полный запрет курения внутри всех зданий, кроме жилых домов (во всех общественных и рабочих местах на территории Кыргызстана, включая общественный транспорт и места общественного питания). Опрос, проведенный в Кыргызстане, показал, что более 85% опрошенных взрослых людей трудоспособного возраста поддерживают полный запрет на курение в общественных и на рабочих местах, включая рестораны и бары. 80% школьников считают, что необходимо законодательно запретить курение и на прилегающей территории, и во всех общественных местах", - говорится в документе.

Также отмечается, что в отдельных случаях были выявлены нарушения - непрямая реклама и продвижение продажи табачных изделий как подарок за покупку, скидки, раздача сигарет, сладости или игрушки в виде сигарет, упоминания спонсируемых табачной промышленностью мероприятий (концерты, вечеринки, фестивали), несмотря на законодательный запрет.

Результаты исследования продажи, рекламы и продвижения табака рядом со школами в Кыргызской Республике являются доказательством агрессивной маркетинговой кампании табачных производителей, поставляющих свой товар на рынок Кыргызстана, направленную на детей- школьников.

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