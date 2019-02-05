В ДООЗ Астаны рассказали об опасности медотдходов

При неправильном обращении медицинские отходы, содержащие микроорганизмы, негативно воздействуют на почву, растения, воду и животных.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов, учитывая раннее опубликованные материалы о факте обнаружения медицинских отходов за пределами столицы, дополнительно прокомментировал об опасностях, которые могут таить в себе медицинские отходы, передает Zakon.kz.

В медицинских организациях после лечения пациентов, образуются медицинские отходы это – шприцы, капельницы, ампулы, пробирки, системы переливания крови, катетеры, остатки пищи, биологические материалы, лекарственные препараты от больных с инфекциями, радиотерапевтические вещества, иглы и т.д.

При неправильном обращении медицинские отходы, содержащие микроорганизмы, негативно воздействуют на почву, растения, воду и животных, в отдельных случаях приводят к заражению инфекционными заболеваниями.

Перемещаются медицинские отходы в специальных контейнерах и емкостях, предназначенных для этих целей с соответствующей маркировкой.

В этой связи, если жители обнаружили медицинские отходы во дворе, на территории дома или за пределами города, ни в коем случае нельзя разбивать или скрывать эти контейнеры. Так как медицинские отходы могут содержать потенциально опасные микроорганизмы, которые могут инфицировать людей.

И важным для сохранения своего здоровья – является осведомленность и настороженность населения об опасностях, связанных с неправильным обращением отходов больниц и клиник.

В этих случаях необходимо обращаться в Единый контакт-центр iKomek или 109.

Департамента охраны общественного здоровья г. Астаны на предмет соблюдения правил безопасного обращения с медицинскими отходами в 2018 году проверено 143 медицинских организаций столицы на 8 объектах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

По результатам проверок выдано 113 предписаний, наложено штрафов порядке свыше 450 000 тысяч тенге.

Ранее в Акмолинской области сельчане обнаружили неприятную находку. Прямо посреди поля появилась огромная гора из медицинского мусора.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!