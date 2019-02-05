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Разработать программу партии "Нур Отан" до 2030 года поручил Президент

Главе государства был представлен отчет по итогам работы партии за 2018 год.

Фото : Акорда5 февраля 2019, 17:51

Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с первым заместителем председателя партии "Нур Отан" Мауленом Ашимбаевым, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву было доложено о ходе подготовки к проведению XVIII съезда партии, который состоится в конце февраля текущего года.

Кроме того, главе государства был представлен отчет по итогам работы партии за 2018 год.

По итогам встречи Президент Казахстана поручил разработать программу партии до 2030 года.


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