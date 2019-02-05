В Венесуэле в ближайшее время не будет выборов президента, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы при этом добавил, что за последние 20 лет в стране прошло 25 выборов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отвергает требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства, сообщает ТАСС.

"Проблема в оппозиции, а не в [проведении] еще одних выборов. Мы провели 25 выборов за последние 20 лет. За последние полтора года прошло шесть избирательных кампаний. Выборы [президента] в 2018 году состоялись ранее намеченного срока по предложению оппозиции", - сказал Мадуро.

При этом он отметил, что единственные выборы, которые пройдут в ближайшее время, - это "парламентские выборы, которые в соответствии с избирательным календарем состоятся в 2020 году".

Мадуро добавил, что возможное военное вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу обернется для них огромными человеческими и военными потерями. "Мы готовимся к тому, что цена, которую США заплатят при возможном вторжении [в Венесуэлу], будет неподъемной [для них] с точки зрения военных расходов и человеческих потерь", - подчеркнул Мадуро.

При этом он отметил, что "избежать войны можно с помощью дипломатии мира и международного общественного мнения". Однако "это не значит, что мы не готовимся к тому, чтобы защитить нашу священную землю", сказал президент.

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