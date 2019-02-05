Четыре машины столкнулись на трассе в Карагандинской области

Жертв и пострадавших нет.

На объездной дороге в сторону Майкудука, из-за плохих погодных условий столкнулись автомашины Chevrolet, Toyota Camry, LADA Largus и Audi, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

"По предварительным данным 32-летний водитель автомашины Chevrolet, двигаясь по улице Газетной в сторону кольца 7 магистрали, не справившись с рулевым управлением из-за плохих погодных условий, совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry. После этого Chevrolet по инерции столкнулся еще двумя автомашинами. В результате ДТП жертв и пострадавших нет. В отношении водителя Chevrolet составлен административный протокол по статье 610 часть 1 КРКобАП", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Департамент полиции Карагандинской области призывает водителей, быть аккуратнее и внимательнее на дорогах в виду плохих погодных условий. Рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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