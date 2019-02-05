Предлагал пенсионеркам помощь и обворовывал

Преступник выбирал жертв среди пенсионеров, рассчитывая на их доверчивость.

Столичными полицейскими задержан подозреваемый, причастный к совершению краж у пенсионеров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Установлено, что 34-летний мужчина выбирал жертв среди пенсионеров, рассчитывая на их доверчивость. Во дворах жилых домов завидев, бабушку с тяжелыми сумками под предлогом оказания помощи, он доносил сумки до подъезда или квартиры. При этом мужчина похищал из сумок ценные вещи, кошельки с деньгами и сотовые телефоны.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны, устанавливается его причастность к четырем аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Также выяснилось, что ранее за совершение подобных преступлений мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Граждан, пострадавших от действий данного лица, или располагающих дополнительной информацией о совершении им противоправных действий, просят обратиться в УП района "Сарыарка" ( ул. Ақбұғы 2) ДП г.Астаны или по тел:71-66-74, 71-66-76, 71-60-69 либо 102.

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