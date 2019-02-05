Ардак Тенгебаев получил должность в Счетном комитете

Президент подписал указ.

Указом Главы государства Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ардак Тенгебаев родился 22 января 1971 года в селе Амангельды Тургайской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная академия управления (1993)

· Университет "Кайнар" (2002)

Трудовой стаж:

· Специалист Тургайского филиала АК "Казагропромбанка", г. Аркалык (09.1993-01.1994);

· Старший экономист, экономист Амангельдинского филиала АК "Казагропромбанка", с. Амангельды (01.1994-03.1996);

· Старший инженер, главный инженер-программист Тургайского областного филиала "Казагромпромбанка", г. Аркалык (04.1996-09.1996);

· Управляющий Амангельдинским районным филиалом АО "Казагропромбанк" (1993-1997);

· Налоговый инспектор, заведующий сектором, главный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник управления Налогового комитета по гор. Алматы (1997-2003);

· Старший инспектор, начальник отдела, начальник управления Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Алматы (2003-2004);

· Начальник отдела Налогового комитета "Парк информационных технологий" (2004-2005);

· Председатель Налогового комитета по гор. Семипалатинску (2005-2007);

· Председатель Налогового комитета по Мангистауской области, начальник налогового департамента по Мангистауской области (08.2007-05.2009);

· Начальник Специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (05.2009-04.2010);

· Заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2010-11.2012);

· Вице-министр финансов Республики Казахстан (11.2012-12.2016);

· Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (14.12.2016-10.2018)

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