Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ардак Тенгебаев получил должность в Счетном комитете

Президент подписал указ.

Фото : Atameken Business5 февраля 2019, 18:28

Указом Главы государства Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ардак Тенгебаев родился 22 января 1971 года в селе Амангельды Тургайской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная академия управления (1993)

· Университет "Кайнар" (2002)

Трудовой стаж:

· Специалист Тургайского филиала АК "Казагропромбанка", г. Аркалык (09.1993-01.1994);

· Старший экономист, экономист Амангельдинского филиала АК "Казагропромбанка", с. Амангельды (01.1994-03.1996);

· Старший инженер, главный инженер-программист Тургайского областного филиала "Казагромпромбанка", г. Аркалык (04.1996-09.1996);

· Управляющий Амангельдинским районным филиалом АО "Казагропромбанк" (1993-1997);

· Налоговый инспектор, заведующий сектором, главный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник управления Налогового комитета по гор. Алматы (1997-2003);

· Старший инспектор, начальник отдела, начальник управления Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Алматы (2003-2004);

· Начальник отдела Налогового комитета "Парк информационных технологий" (2004-2005);

· Председатель Налогового комитета по гор. Семипалатинску (2005-2007);

· Председатель Налогового комитета по Мангистауской области, начальник налогового департамента по Мангистауской области (08.2007-05.2009);

· Начальник Специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (05.2009-04.2010);

· Заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2010-11.2012);

· Вице-министр финансов Республики Казахстан (11.2012-12.2016);

· Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (14.12.2016-10.2018)


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты