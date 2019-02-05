Спасатели СКО эвакуировали граждан Таджикистана с заснеженной трассы

Люди следовали на микроавтобусе из России домой.

В СКО на почти безлюдной дороге "Петерфельд – Новокаменка" сломался автобус с гражданами Таджикистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на группу государственного языка и информации Департамента по ЧС СКО.

Были приняты меры по ремонту автобуса "Ситроен – Спринтер" на месте, а восемь эвакуированных оперативно доставлены в пункт обогрева в близлежащее село Архангельское.

"Мы сделали всё возможное для того, чтобы люди не ощутили на себе столь непривычные для них погодные условия. Перевезли в теплое помещение, обогрели, накормили. Отдельное спасибо главному специалисту акимата Кызылжарского района Ахметхану Толубаеву, акиму сельского округа Ирине Рыбаковой. Совместными усилиями мы обеспечили нашим гостям по возможности максимально комфортные условия. Уверен, у них останутся о нас благоприятные воспоминания", - прокомментировал ситуацию главный специалист отдела по ЧС Кызылжарского района Департамента по ЧС СКО майор гражданской защиты Аян Кусаинов.

Сейчас граждане Республики Таджикистан готовятся продолжить дальнейший путь на Родину.

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