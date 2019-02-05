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Пожар в Париже: минимум 10 погибших

По меньшей мере один из погибших - малолетний ребенок.

Фото : Twitter5 февраля 2019, 19:41

Число жертв пожара в жилом доме в XVI округе Парижа достигло отметки в 10 человек, сообщает РИА Новости.

По меньшей мере один из погибших - малолетний ребенок.

Пожар в восьмиэтажном жилом доме на улице Эрланже начался около 01.00 местного времени. В связи с возгоранием правоохранители задержали женщину, проживавшую в этом здании. Ее подозревают в том, что именно она спровоцировала пожар. Отмечается, что эта женщина страдает психическими расстройствами и была нетрезва в момент задержания.


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