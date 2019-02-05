Бахыт Султанов обратился к жителям Астаны

По словам акима столицы, жителям города необходимо быть внимательными друг к другу, проявлять заботу и дружелюбие, по возможности подвозить пешеходов в период сильного мороза.

В Астане усилились морозы и метель. По информации "Казгидромета", на территории Астаны 5 февраля ожидается снег, метель, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, 6-7 февраля ночью сильный мороз 37-39 градусов. В этой связи аким Астаны Бахыт Султанов обратился к горожанам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Обратившись ко всем руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, аким призвал оказать помощь людям, оставшимся на морозе и обратить внимание на обеспечение отоплением в рабочих, учебных и жилых помещениях, а также предоставлять доступ гражданам к теплым помещениям для обогрева и ожидания и рассмотреть возможность предоставления горячих напитков.

По словам Бахыта Султанова, жителям города необходимо быть внимательными друг к другу, проявлять заботу и дружелюбие, по возможности подвозить пешеходов в период сильного мороза.

Градоначальник рекомендовал руководителям госорганов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ) и строительства предусмотреть сокращенный режим работы для сотрудников за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуаций, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы. Акимам районов совместно с КСК поручено проработать вопросы по обеспечению безопасности жителей от несчастных случаев, связанных с обрушением фасадов жилых домов и помещений, ненадежно закрепленных металлоконструкций. Кроме того, аким дал поручение городским и коммунальным службам принять действенные меры для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта и организовать пункты обогрева на автобусных остановках, местах массового скопления и рынках.

Также было поручено усилить работу департамента ЧС на дорогах и трассах. Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности пассажиров, по основным направлениям из города в стороны поселка Тельмана, Косшы и Пригородный будет курсировать дежурная спецтехника ДЧС. Так, спасатели будут курсировать с остановки ТРЦ "Азия парк", ЖК "Саянур-2" и улицы Бейсековой.

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