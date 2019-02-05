Акимат Семея выплатит ущерб жительнице города после взрывных работ на Иртыше

Городской суд вынес решение о возмещении причиненного материального ущерба на сумму 446 289 тенге.

Жительница Семея выиграла суд у городского акимата по возмещению материального ущерба, причиненного ее квартире в результате взрывных работ на Иртыше, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Отметим, что 29 марта 2018 года в ходе взрывных работ на Иртыше пострадали многоэтажные жилые дома на побережье. В числе пострадавших была и жительница дома, расположенного по адресу Сатпаева 87 Елена Кулакова. В результате взрыва были разбиты окна в ее квартире. Ранее комисия оценила причиненный ущерб ее жилью в 35 тыс тенге. Однако Елена не согласилась с этим решением и обратилась в суд. По ее словам, она потратила на восстановление окон и рамок 323 571 тенге. Рассмотревший дело городской суд вынес решение о возмещении причиненного материального ущерба на сумму 446 289 тенге.

"Суд по заявлению пострадавшей назначил экспертизу, которая выяснила непригодность для дальнейшего использования стекла и оконных рамок. В итоге требования заявителя были полностью удовлетворены", - отметили в пресс-службе городского суда.

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