Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Акимат Семея выплатит ущерб жительнице города после взрывных работ на Иртыше

Городской суд вынес решение о возмещении причиненного материального ущерба на сумму 446 289 тенге.

Фото : YouTube5 февраля 2019, 20:02

Жительница Семея выиграла суд у городского акимата по возмещению материального ущерба, причиненного ее квартире в результате взрывных работ на Иртыше, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Отметим, что 29 марта 2018 года в ходе взрывных работ на Иртыше пострадали многоэтажные жилые дома на побережье. В числе пострадавших была и жительница дома, расположенного по адресу Сатпаева 87 Елена Кулакова. В результате взрыва были разбиты окна в ее квартире. Ранее комисия оценила причиненный ущерб ее жилью в 35 тыс тенге. Однако Елена не согласилась с этим решением и обратилась в суд. По ее словам, она потратила на восстановление окон и рамок 323 571 тенге. Рассмотревший дело городской суд вынес решение о возмещении причиненного материального ущерба на сумму 446 289 тенге.

"Суд по заявлению пострадавшей назначил экспертизу, которая выяснила непригодность для дальнейшего использования стекла и оконных рамок. В итоге требования заявителя были полностью удовлетворены", - отметили в пресс-службе городского суда.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты