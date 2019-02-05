Северный магнитный полюс "уходит" от Канады к России

Как отмечают ученые, процесс не опасен для человека, но создает проблемы для компасов, смартфонов и другой электроники.

Северный магнитный полюс Земли в последние десятилетия "довольно быстро" перемещается в сторону России от канадской Арктики. Об этом сообщает во вторник британская газета The Guardian со ссылкой на американских ученых, передает ТАСС.

С 1831 года, когда были проведены первые измерения в канадской Арктике, он продвинулся примерно на 1,4 тыс. миль (2,25 тыс. км) в сторону Сибири. С 2000 года его скорость возросла с 9 миль в час (14,5 км/ч) до 34 миль в час (54,7 км/ч). Причина подобной динамики - турбулентность во внешнем ядре Земли толщиной около 2266 км - жидком слое, состоящем из железа и никеля, отмечает геофизик из Университета Мэриленда Даниэль Латроп. Он входит в команду ученых, наблюдающих за Северным магнитным полюсом. "Происходящие в нем изменения сродни погодным", - подчеркивает эксперт. "Мы могли бы просто назвать это магнитной погодой", - полагает Латроп.

Подобное движение Северного магнитного полюса (Южный магнитный полюс смещается значительно медленнее - менее 10 км/ч) создает, по словам геофизика из Университета Колорадо Арно Шуйа, одного из авторов последней Мировой магнитной модели (World Magnetic Model, WMM), проблемы для компасов, смартфонов и некоторой другой бытовой электроники. На спутниковую систему навигации GPS это никакого влияния не оказывает.

Местоположение WMM уточняется каждое пятилетие Национальным управлением по проблемам океана и атмосферы США, а также британскими специалистами. Но последняя модель, как указывает издание, скорректирована раньше этого срока вследствие быстрого перемещения Северного магнитного полюса.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС глава кафедры космической физики и экологии радиофизического факультета Томского государственного университета Сергей Колесник, смещение или "блуждание" магнитного полюса Земли не опасно для человека, это явление происходит (фиксируется учеными) постоянно, проинформировал он.

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